黃牛黨再現東涌纜車站短暫兜售　買《東方日報》始知成焦點後速逃

東涌纜車站黃牛黨無牌賣門票事件擾攘多時，東網昨日(4日)直擊黃牛黨由開檔至收工過程後，今日(5日)以頭版報道，引起市民關注。記者今晨重返現場視察，起初並無發現黃牛黨身影，其後於大約9時多，再次見到藍背心-在纜車站自動電梯地面出現，這次組合為一男一女，當中粉紅色頭髮女子疑為早前被食環署拘捕人士。他們在現場兜售短短約20分鐘後，突然收起摺抬並走向便利店，懷疑有人通知他們成為頭條人物，他們購買一份《東方日報》並細閱頭版後，急步離開現場。

東網今年起，三度報道有人轉售昂坪360纜車票兌換券圖利。然而，涉案人士依然肆無忌憚，今早記者在東涌一帶視察時，仍然發現相關黃牛黨身影。大約在早上9時35分，看到一男一女組合來到纜車站第一堂自動電梯地面附近，張開摺枱公然擺檔，其中把頭髮染成粉紅色的女子，相信為早前被食環署拘捕的21歲女子，她正擔保外出，等待提堂。

女子手持一張宣傳印刷品，詳細列出所有類別的纜車票價，包括普通車廂及水晶車廂等，一般較正價有折讓，惟其下方也列明不得取消、退款或取消訂單。他們擺檔至近10點時收起摺枱，此時記者在附近便利店監視，豈料他們走進便利店，其中背心男更自言自語說「買報紙、買報紙、買報紙…」，然後他真的買了一份《東方日報》，更與女子站在空地上，一起閱覽東方的頭版，二人始知成為焦點新聞人物，其後極速離開兜售現場。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章），無牌販賣最高可處罰款10000港元及監禁六個月；根據《簡易程序治罪條例》（第228章），在公眾地方造成阻礙最高可處罰款2.5萬港元或監禁三個月。而有人於擔保期間再犯案，法律界人士亦指相關人士再被捕有機會被還押，亦會成為日後加刑的因素。