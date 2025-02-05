黎智英認李兆富參與處理泛民初選軟件　稱自己會支付所需費用

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（5日）踏入第128日。黎智英繼續接受控方盤問。黎智英不諱言支持「35+」泛民初選，同意計劃是反修例運動的一部分，亦知道美國對初選感興趣。黎又指，「徒弟」李兆富有份參與初選軟件的購買及測試，黎會支付當中所衍生的費用。

控方展示2019年12月，黎智英在《蘋果日報》發表、題為〈我們堅持下去 才有希望〉的專欄文章，寫到「我們要的是普選，時代革命尚未成功，我們逆權運動仍需繼續」。黎智英承認，他當時有意呼籲延續反修例運動。對於本案從犯證人之一、法律助理陳梓華曾供稱，在一次飯局中，黎談及街頭、議會及國際線的事情；黎智英今同意自己可能說過這些話。

就着泛民初選，黎智英指，2019年12月前，他已聽聞過泛民初選的想法，他支持這計劃，同意初選是反修例運動的一部分，這回應了他提過的議會線。黎亦同意，「徒弟」李兆富是泛民初選軟件方面的「始作俑者」，曾叫李永達就相關事宜聯絡李兆富。黎庭上表示，會支付李兆富在購買及測試軟件系統時所需要用到的資金，但強調不等於為初選「埋單」。控方指，看來黎智英十分熱衷於初選，黎智英說，因答應了幫忙，而他希望其幫助是有效的。他否認曾跟陳梓華提初選。

控方之後展示在2020年1月，Mark Simon傳送給黎智英的訊息，內容提及初選計劃在美國華盛頓十分受歡迎，指或許要黎或一個高級別（Senior），向華盛頓的人們解釋計劃詳情。黎智英庭上同意，他知道美國對初選計劃感興趣，但不知道訊息所指的「人們」確實為何，以他理解，「人們」可包括美國政府。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022