內地促節後返崗提高國安意識　防間諜勿洩密

國家安全部周三（5日）發布文章，提醒民眾在春節假期結束後陸續返崗，要時刻繃緊安全防範之弦，提高國家安全意識，牢記「四不」，包括公共Wi-Fi不亂連、返崗檢查不能忘、安全防範不鬆勁、無端搭訕不輕信。

文章指出，公共Wi-Fi的密碼強度弱，使用人群複雜，具一定安全隱患。民眾返程時，應盡量避免連接陌生公共Wi-Fi，出行時關閉自動網絡連接設置；涉密崗位工作人員要嚴守保密紀律，切勿在連接Wi-Fi下傳輸、處理或儲存任何涉及國家秘密或敏感訊息的數據。境外間諜情報機關亦可能假借交友等幌子貼靠拉攏，涉密崗位工作人員尤應注意，不輕信在節假日剛認識的「新朋友」、突然出現的「老熟人」，不炫耀、透露涉密單位、涉密人員身份、職務等訊息。

此外，在春節假期，部分單位可能長時間處於無人、少人狀態，各類辦公設備和重要文件資料存在一定安全風險，節後應第一時間盤點檢查、防範風險，及時更新軟件系統與殺毒軟件，避免設備存在失洩密安全風險。相關單位可多種形式做好保密提醒，明確各崗位保密責任和要求。