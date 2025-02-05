大S染流感病逝激發「打針潮」　醫生指接種人數近日倍增藥廠缺貨

北半球地區流感活躍，日前就有著名台灣女星「大S」遊日時因流感病逝，引起全港關注。有家庭醫生表示，農曆新年假期後，多了從未接種流感疫苗的人打針，而近期查詢及預約接種的人數更是倍增。接種人士當中，不少是沒有政府疫苗資助、風險較低的18至50歲人士，但風險較高、有疫苗資助的6個月至兩歲兒童，接種率卻仍然只得兩成。

家庭醫生林永和今早（5日）接受電台訪問時表示，農曆新年後，到他診所查詢或預約接種流感疫苗的市民有所上升。他指出，以往會接種流感疫苗的人，多數會於每年10月新一輪疫苗接種計劃開始時接種，到12月、１月會減少至10人左右。不過最近兩至三日，預約打針的人數每日有近20人。

近期全港對流感警覺性上升，被問及有否診所，甚至藥廠出現疫苗「唔夠貨」情況，林就指，如果醫生農曆新年假期前訂的數量不足，由於藥廠假期前後不送貨，若「好多人打」或出現「不夠針」情況，不過假期後各診所已陸續收到疫苗。他以自己診所為例，預訂疫苗後1日已經收到貨，形容現時的流感滅活疫苗供應充裕，起碼有兩間大藥廠疫苗有充足供應，亦未有加價。若有市民所到的診所無針打，不妨問多一至兩間。

家庭醫生關嘉美接訪傳媒訪問時就表示，台灣女星「大S」不幸離世事件曝光後，港人警覺性大增，其診所收到大量流感疫苗查詢，當中包括準備外遊的人士，亦有家長帶同小朋友接種。她的診所雖仍有流感針存貨，惟前日查詢時藥廠已表示缺貨，未知之後能否成功加訂。