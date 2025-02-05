G19倡部門2年內削5%開支　有議員促暫緩古洞北街市T4號主幹路

政府本月底將公布新一份財政預算案，由18名議員組成的「G19」今（5）日會見財金官員。他們建議政府增強削減部門經常開支幅度至2年內最少减5%，改革公務員增薪點制度。當中有議員建議政府，精簡公務員人手，嚴厲執行賞罰機制，亦有議員建議政府為長者乘車優惠設定每月補貼固定金額，超過者自付。

「G19」就預算案提出8項建議，包括「改革公務員增薪點制度，切實獎勵表現優異者，促使平庸者改進」。其中身兼行政會議成員的陳健波表示，公務員團隊「人多未必好辦事」，建議全面應用科技提升效率，減少對人力的依賴。他又指政府要大刀闊斧簡化程序，對現有工作流程進行全面審視減少冗員、節省開支。

他說，政府應刪除不必要的編制空缺，同時嚴厲執行賞罰機制，淘汰不符合要求的員工，提升表現良好的員工。另一議員簡慧敏則指政府要檢視首長級有時限編外職位的開設及保留，善用內部資源，避免給予公眾「一有新政策就開位」的觀感。

議員陳曼琪則建議政府嚴控非緊急工程開支，例如分別涉撥款7.8億港元及68億港元的「古洞北新公衆街市工程」和「T4號主幹路及相關工程」，考慮本年暫延或再縮減規模，減低本年度財政赤字、將財政資金用於更急需的項目。

就長者乘車優惠，議員陳沛良建議設定每月720至1,080港元的固定的補貼金額，不限制乘搭公共交通工具次數，若超出則需自付。他同時希望公共交通營辦商共同承擔社會責任，把長者半價票價優惠的年齡下調至60歲，為更多受惠人士提供票價優惠。

其他公共財政的共同建議，包括全面檢視各公營、法定、資助機構及基金的收支和績效，包括人手及薪酬架構、取消過時服務、合併重疊機構、回撥過剩儲備；檢討各類政府及公共服務收費，包括咪錶位收費、交通違例罰款及公營醫療收費等。

在經濟方面，他們建議加強「招商引才引資引客」，包括通過更積極的稅務及土地政策，吸引更多不同類型的企業、產業和資本落戶香港，聯同旅遊業界協同對外招商引客；加快推動銀髮經濟，開發更多養老金融產品，鼓勵各行各業推遲退休年齡等；優化推動及資助盛事活動機制，強化經濟及旅遊效益評估，鼓勵企業和社會參與；研究將更多體育博彩規範化，以打擊非法外圍及避免稅收流失。