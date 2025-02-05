建築工憂農曆新年後欠薪持續　工會促大判直接出糧

建築工人被拖糧的問題可能持續。有工會代表今日(5日)指農曆新年前有工友反映，私人工程欠薪6個月是常態，年後欠薪有可能延續；雖然政府工程準時出糧，但有出現收不足糧的情況。

工會副理周思傑指出，雖然立法會去年底通過《建築業付款保障條例》，但仍存在拖欠款項情況。他建議所有工程大判直接出糧給工人，其他費用再和二三判結算，或者建築業合約內成立保證金，如果工程最終無欠薪，公司方全數取回，若欠薪就扣除相應款項，他認為欠薪處理程序長，保證金或可短期代資。

農曆新年前接連發生嚴重工傷事件，周思傑指有工會分析過去一年不少工傷死亡事件和地盤管理有關，他呼籲建築公司大判和二判尊重工友對工地環境的意見，業界和政府要深思工地管理不足之處。

被問到今年是否不考慮重辦五一遊行，身兼該工會會長的議員吳秋北表示更重視五一精神的醞釀，推行勞動周是希望社會重視打工仔付出，又稱去年政府慰問打工人士的社會效果很好。至於打工人士其他維護權益的方式，他表明只要是好的、對的都會嘗試。

今年5月1日將實施取消強積金對沖安排，並於6月起啟用積金易（eMPF）。議員鄧家彪指會舉辦地區講解會外，亦正聯絡機管局，為機場的僱主講解取消對沖的方法，亦會協助推進積金易（eMPF）工作及解釋平台的好處。