社協推算5萬兒童蝸居劏房損脊骨　倡公屋引入兒童優先安置原則

港社區組織協會就兒童及青年不適切住屋環境與脊骨健康問題到立法會申訴部進行申訴，協會指出約每5名兒童之中，便有1名生活在貧窮境況，估計現時有近5萬名兒童現時居於劏房、板間房、床位等不適切居所，學習及活動空間嚴重不足，兒童常要屈身做功課，家具又不合，有其脊骨健康成長。協會建議增建出租公屋，縮短輪候時間，完善過渡房屋政策，以及引入兒童優先原則將3至12歲兒童列入公屋優先安置的行列。

協會提及於去年曾11月公布相關調查，指受訪的503名基層家庭兒童中，逾7成沒有書桌或固定地方學習。協會認為他們家居處境惡劣，而且租金昂貴，嚴重違反國際人權公約，違反房屋權的規定，剝奪兒童健康成長的權利。協會續指近6成受訪兒童缺乏脊骨知識，無從判斷姿勢是否正確，甚至有7成受訪家長目測發現子女有寒背的問題，認為當局健康教育不足，貧困兒童無機會接收健康資訊，基層兒童的脊骨健康已亮起警號。

由於兒童居所狹小，近3成兒童在調查中表示要屈著身做功課、1成表示不能坐直身，9成兒童有不同程度的脊骨脊椎問題，必須及時矯正以免惡化。協會請來脊醫為人體掃描檢查兒童脊骨健康情況，在234名6至18歲參加者當中，有13人懷疑患有脊椎側彎，需轉介至詳細檢查。