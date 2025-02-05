逼幼子手淫案前警員上訴　辯稱不能肯定行為出於性滿足

前警員被指要求年幼兒子齊齊看YouTube色情影片自瀆，甚至直播與妻行房，翌日問兒子「我雄唔雄武？」因而被控10項控罪。案件經審訊後，該前警員於2022年被裁定2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪成，被判囚4年。前警員不服定罪提出上訴，上訴庭今(5日)開庭處理。上訴方指，本案的控罪元素應是其行為要達致有性滿足，但案發時有可能是上訴人為了向兒子作性教育或兒子搔癢，不足以肯定是出於性滿足。上訴庭最終決定押後至半年內宣判。

現年50歲的上訴人以英文代號「F.S.L.」代表，所有涉案控罪發生的時間為2016年至2018年，被告被裁定罪成的控罪均在他於屯門的寓所發生。他原被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，另有3項殘暴對待兒童罪作為交替控罪，經審訊後陪審團裁定他4罪罪成。上訴人在2019年11月27日被警隊正式革職，且被褫奪退休福利，現已與妻子離婚。

上訴方指，性滿足應為本案控罪元素之一，控方舉證時須證明上訴人就本案行為之目的在追求性滿足，但上訴人案發時有可能是為了向兒子作性教育，而兒子自小患有隱藏式陰莖，因此其行為可能亦只是搔癢。上訴方指原審時控方無法舉證至毫無合理疑點，證明上訴人行為出於性滿足，因此不能定罪。律政司一方回應時則不同意性滿足為控罪元素，認為嚴重猥褻行為有時可能出於金錢，有時亦可能為求樂趣。

據控方案情指，事主X自小患有隱藏式陰莖，另在2019年被診斷患有自閉症譜系障礙及適應障礙症。據X的錄影會面指，他就讀小一時，上訴人跟他說：「如果返學攰攰哋，可以衝去廁所除褲自己搞生殖器，會精神啲」。到小五，上訴人更從YouTube找色情片段給他看，期間上訴人「插隻手指落去（陰莖）轉圈」，然後叫他「一齊做吖，好舒服好開心㗎」。此後，上訴人幾乎每周也播片要求齊齊自慰，X試過拒絕，上訴人即持藤條作勢打他，最終X有按他意思自瀆。X續指，上訴人亦曾要他看「真人示範」，向他直播父母性交過程。X坦言覺得上訴人行為「好猥瑣」。

案件編號：CACC 174/2022