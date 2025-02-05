春節假期接待逾8千萬人次　旅遊收入745.3億人民幣

廣東省文化和旅遊廳周二（4日）發布數據，經初步測算，上月28日至周二的8日春節假期，全省接待遊客8,011.8萬人次，同比增長5.3%﹔實現旅遊收入745.3億元（人民幣，下同，約797億港元），同比增長7.5%。

調查結果顯示，春節假期期間，廣東全省4A級及以上景區接待遊客2,558.3萬人次，同比增長6.5%；納入監測的14段古驛道沿線重點區域接待546.8萬人次，增5.1%；13家紅色旅遊經典景區接待165.3萬人次，增5.4%；100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待351.3萬人次，增6%；80個重點公共文化機構接待152.9萬人次，增5.5%。廣東省文化和旅遊廳面向遊客及居民共發放800萬元（約855萬港元）的文旅消費券，截至周二中午，「請到廣東過大年」文旅消費補貼活動已帶動訂單金額逾6,155萬元（約6,582萬港元）。

北京市文旅局另發布數據，顯示春節期間，全市接待遊客1,758.9萬人次，實現旅遊總花費286.7億元（約306億港元），人均花費1,630元（約1,743港元）。至於上海，上月28日至周一（3日）全市線上線下消費465億元（約497億港元），境外來滬客群消費金額同比增長28%，交易筆數增63%。