廣東冀吸納百萬畢業生　前來就業創業

內地農曆新年假期結束後首個工作日，廣東省委及省政府周三（5日）在廣州市昨天召開全省高質量發展大會，圍繞「建設現代化產業體系」主題，匯聚政府、行業專家及企業家代表等，共謀在新一年推動廣東高質量發展。廣東省委書記黃坤明會上表示，要攜手港澳加快建設高水平人才高地，全省將以「粵聚英才、粵見未來」為主題，實施「百萬英才匯南粵行動計劃」，拿出具競爭力薪酬及崗位，吸納100萬高校畢業生來粵就業創業。

大會為期一天，由省委副書記、省長王偉中主持，已連續第3年在農曆新年後首個工作日舉行。黃坤明首先祝福全省父老鄉親等，亦感謝在農曆新年假期期間堅守崗位工人等。他之後提到產業體系向新圖強，發展才能以質取勝，是廣東必由之路、光明大道，要以新生產力理論為指導，堅持實體經濟為本、製造業當家，推動產業科技互促雙強，練好高質量發展「看家本領」，挺起現代化建設「產業脊梁」，重點分別是鍛造先進製造鋼筋鐵骨、點燃科技創新澎湃引擎、育成現代企業強壯主體及培厚發展環境肥沃土壤。

針對先進製造業，黃坤明稱要鞏固改善傳統及優勢產業，同時培育壯大新興及未來產業。他指廣東兼具機電技術及數智技術兩大優勢，要在人工智能（AI）及機械人兩大領域下大決心、集中發力，構築高技術、高成長、大體量產業新支柱，希望投資者及創業者參與進來，迎接人機共生智能世界。

談及如何推動科技創新引擎時，黃坤明指出要向「高」攀登，建好用好國家實驗室、重大科技基礎設施，深入實施「廣東強芯」及核心軟件攻關等重大專項，也要向「實」聚焦，從產業需求凝練科學問題，研發更多先進適用的新技術、新設備、新材料及新工藝，同時要向「外」拓展，深度融入國際生產網絡及創新網絡，在競爭合作中提升科技自立自強水平及產業鏈自主可控水平。

在育成現代企業主體方面，黃坤明提到國企、民企及外企均是廣東產業體系重要力量，將一視同仁支持各類企業發展，又指當地正實施優質企業梯度培育計劃，希望廣大企業扎根廣東、深耕廣東，聚焦實體、專注主業、關注市場，練就獨門絕技，塑造百年品牌。

對於如何培厚發展環境，黃坤明說要持續優化營商環境，探索建立未來產業治理機制等，理由是人才因產業而聚，產業因人才而興，同時要廣聚天下英才，夯實現代化產業體系的人才基座、人才底座，歡迎學子及青年前來實現人生夢、見證中國夢。