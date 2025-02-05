政府懶理僭建滲水拖15年　累樓下護老院冧天花　議員促引仲裁制

本港不少樓宇都被滲水問題所困擾。有政黨今日（5日）發表《全面改革滲水辦》倡議書，指出滲水辦存在案件積壓嚴重、資源利用率及技術應用滯後，部分個案難以解決，例如有個案因僭建物影響樓下護老院，由2009年起部門警告僭建物後一直無後續行動，至去年護老院天花滲水又拖延處理，最後導致天花倒塌。議員陳恒鑌建議，部門可參照澳門、新加坡等地做法，包括嘗試引入仲裁制度，善用地區網絡調解，解決滲水問題。

根據倡議書指出，來自青衣的張小姐自2020年12月起投訴滲水問題，但在4年間滲水辦僅每半年回覆一次，事件拖延4年仍未解決，由原先普通的滲水水漬，最終滲水情況惡化至牆內電線損毀、煤氣管入水，煤氣爐亦無法使用，牆壁鋼筋外露生鏽，投訴人狠批部門間互相推卸責任，令人無法接受。

另有一個案位於葵涌，因為僭建物單位長期漏水及石屎剝落，影響樓下的護老院，甚至曾因石屎剝落令護老院院友受傷，雖然屋宇署早於2009年發出警告信予業主，但15年來無行動，直至去年1月護老院天花出現滲水，但一直拖延處理最後出現天花倒塌情況。

陳恒鑌建議，部門應設立「專案經理」角色，負責持續追蹤和向案主匯報滲水問題的源頭處理進展，確保問題能迅速解決；並嘗試引入仲裁制度，善用地區網絡調解​過往；同時建議盡快普及新技術，重訂立案及結案標準。