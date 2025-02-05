消委會龍年十大消費新聞　美斯失場最離譜　舒適堡結業得票最高

剛過去的龍年發生多宗引起社會廣泛迴響的消費新聞，消委會今日(5日)公布「龍年十大消費新聞」選舉結果，共有逾1.4萬人投票，創歷年新高。當中，首3位得票最多的新聞分別是「舒適堡全線結業」、「美斯缺陣表演賽」、及「垃圾徵費先行先試」，當中的美斯失場事件以逾9,400票當選最離譜新聞。

十大消費新聞中，接獲至少5,000宗投訴、涉款近2億港元的「舒適堡全線結業」事件，以7,934票登上榜首；「美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半」則以4,552票名列第2，同時以9,440票當選「最離譜」新聞；至於第三位屬於垃圾徵費先行先試後暫緩推行，得票數為4,409票。

其餘當選十大消費新聞的涵蓋多個界別，包括第四位的「香港擁6隻大熊貓 乘勢發展熊貓經濟」、第五位的「港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境」等。而最大快人心新聞，則為「的士司機違例記分制生效 記滿15分須停牌3個月」，所得票數達8,088票。

消委會主席陳錦榮指，去年消費市場有危亦有機，訪港旅客逐步回升，市民消費模式趨多元化，但零售、飲食及服務業復蘇未能緊貼快速增長的步伐，有百年老店及連鎖店結業，提醒消費者進行預購式消費前要三思。至於政府去年推動盛事經濟，其中一個大型活動安排未如理想，引起傳媒廣泛報道，亦有消費者投訴，兩者均有助消委會監察市場，保障消費者權益。