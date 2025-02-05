仁濟女童頭部縫針一度心臟驟停　據悉命危留醫至今晨不治

仁濟醫院於去年5月發生醫療事故，一名當時4歲的女童接受頭部傷口縫合手術一度心臟驟停，須在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部(PICU)留醫。當日參與縫合手術程序的女護士及病房助理，其後被控「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」。消息指，一直命危的事主留醫至今晨離世。

事發於去年5月25日，年僅4歲的女童因在家從椅子跌下受傷，後腦有一個2厘米傷口，在仁濟醫院接受傷口縫合期間，突然出現心臟驟停18分鐘。事主當時情況危殆，被轉往瑪嘉烈醫院PICU留醫，其父質疑事件涉及醫療事故並報案。

九龍西醫院聯網事後則表示，由於事件罕見，該聯網已邀請兒科及急症科專家檢視事件，包括縫合傷口的流程，亦為病人安排罕見疾病的檢測，以確定事件成因是否涉及罕見疾病。聯網又稱，根據紀錄，病人在縫合傷口前，仁濟醫院護士為病人評估傷口情況，而病人服務助理則安頓和固定病人，病人身軀在俯臥姿勢下，頭部向右接受傷口縫合。

至於涉事的兩名護士其後被控虐待兒童，案件前日(3日)在沙田裁判法院再訊，裁判官將本案押後至3月17日在東區裁判法院再訊，以處理交付審訊程序，而兩名被告繼續獲准保釋。