議員反對削2元乘車優惠 不應為節流而向民生福利開刀

有議員認為，政府不應因財政壓力，削減2元乘車優惠。

新一份《財政預算案》將於本月底出爐，「A4聯盟」將於明日(6日)就預算案提交建議書。對於政府正檢討的2元乘車優惠計劃，議員林素蔚指支持政府節流，但不應削減2元乘車優惠。議員張欣宇認為，政府不應因財政壓力，減少基建投資規模，以及向民生福利開刀。

林素蔚指出，2元乘車優惠的原意是鼓勵長者多外出，促進身心健康，認為不論政府如何檢討政策，「都唔應該向貢獻一世青春嘅市民開刀」，又指過去2年的《施政報告》都強調「惠民生」，若現時面對財赤便向市民開刀，相信對市民不公平。她建議，政府與其削減優惠，不如透過檢視樂悠卡數據等方法，研究如何加強打擊濫用。

張欣宇認為，香港的財赤並非目前最需要解決的問題，強調首要工作是發展經濟，不應混淆主次。他認為，政府即使要控制開支，向民生福利「開刀」亦應放到最後，「本身香港都唔係高福利社會，好多市民都係靠政府福利兜底」。他強調，基建發展對香港尤其重要，故政府不能停下腳步，但必須思考如何將資源用得其所，「以往一千億買到兩條橋，現時目標要買到5條橋」。

「A4聯盟」的建議書以「改革創新、奮發有為、內聯外通、多元發展」為目標，涵蓋5大範疇，包括「銳意改革 開源節流」、「多元旅遊 融合發展」、「關懷基層 幫扶中產」、「多管齊下 激活樓市」、「醫療服務提質增效」，合共25項建議。