修例引入最低補足稅　當局料每年約有150億額外稅收

立法會審議《2024年税務(修訂)(跨國企業集團的最低税)條例草案》委員會今日(5日)召開會議，修訂草案建議引入國際稅務改革方案BEPS 2.0框架下的全球最低稅和香港最低補足稅，以處理跨國企業的逃稅情況。當局預計全港約200間跨國集團受影響，由2027至2028年度起，每年能帶來約150億港元額外稅收。

財經事務及庫務局常任秘書長黎志華指出，跨國企業集團若於緊接現行財政年度前的4個財政年度中，至少兩個年度的綜合收入達至少7.5億歐元，集團需就所在營運的每個司法管轄區的收入，繳付15%稅項。他表示，未來若跨國集團在港繳交的利得稅低於15%，本港可對相關集團徵收未補足的利得稅，預計由2027至2028年度起，每年能帶來約150億港元額外稅收。

他又強調，若本港不對相關集團納補足稅率，其他已實施BEPS 2.0的地區亦可以代為徵收，期望修訂條例以保障本港的徵稅權及稅收利益，強調本地絕大部分公司並不受條例影響。

有議員關注引入最低補足稅或削弱本港簡單低稅制的優勢，黎回應指引入最低補足稅有助提升本港競爭力，指跨國集團於低稅率或零稅率地區，若繳交不足15%的稅項，其他接納BEPS 2.0的地區可向跨國集團徵收未補足的利得稅，變相令低稅率或零稅率地區，無法再以相關優惠稅務政策突圍。

他又指，當跨國集團在任何地區都至少要繳交15%的公司利得稅時，本港實施的利得稅率為16.5%，相比其他地方仍然很低，有助吸引其他公司落戶本港。