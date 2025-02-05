仁濟女童縫針後心臟驟停亡　大律師：涉事醫護有機會被改控誤殺

5歲女童心悅去年5月在仁濟醫院急症室縫合後腦位置傷口3針後心臟驟停18分鐘，需留醫深切治療部，她今日(5日)上午在瑪嘉烈醫院不治離世。有大律師就事件表示，涉事人員有機會被改控誤殺罪，但要律政司審視相關證據後才決定是否改控。

事發於去年5月25日，涉事女童心悅當日在家撞到頭部受傷，在家中椅子跌傷，在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，急救18分鐘後恢復心跳，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨床診斷為缺血性腦病變，其後危殆昏迷。

涉事護士及病人助理各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。大律師陸偉雄表示，一般情況如不涉及死亡就會控告該罪，該控罪相對之下屬較輕，但現時情況有變，涉及死亡情況如仍控告「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪或不太合適，指很大機會會改控誤殺罪，但要律政司審視相關證據後才決定是否改控。

至於會否改控謀殺，陸偉雄指未必會考慮，因為謀殺要證明「有意圖」傷害女童令其死亡，而醫護人員在處理過程中或涉及「嚴重疏忽」，但認為人員不會「有意圖」傷害女童令其死亡，故相信誤殺罪已是很嚴厲的控罪。