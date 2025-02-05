電熱水爐老化易漏電　亂換花灑頭恐釀爆炸

電熱水爐潛藏漏電、爆炸危機，深水埗劏房女租客上月倒斃浴室，疑因電熱水爐漏電致喪命。《東呼即應》找來專家拆解風險。香港機電業工會聯合會主席張永豪指爐內的發熱線長期浸在水裏，若水中骯髒、腐蝕或有老化問題，爐具使用時間長，影響發熱線質素致漏電。外地購買的電熱水爐耗電量較大，亦有漏電和起火風險。熱水爐安裝及維修技術人員協會主席貝仁亮指出，接觸電熱水爐時，要留意有無麻痹感覺，或洗澡時有無觸電感覺，每隔3個月要測試家中的漏電斷路器。

針對電熱水爐的安全隱患，專家提醒市民在選購和使用時應注意。張永豪建議，一般家用儲水式電熱水爐可考慮花灑式或無排氣管式，若需要用大量水或全屋用水，則買無排氣管式。如果只用於洗澡，花灑式就足以應付。此外，部分從外地購買的電熱水爐因耗電量較大，可能超出浴室電路的負荷，存在漏電甚至起火的風險。張永豪指，在香港售賣的電熱水爐，受香港法例或機電工程署監管相對較安全，政府有規定單相電源為6,000瓦特，如果大於6,000瓦特則電線會負難以負荷。

張永豪還建議，盡量使用原裝式花灑頭，但在使用過程中亦需留意。張解釋，花灑式即是將花灑用作排氣管，而在煲水時花灑滴水也是正常現象，在使用花灑式電熱水爐時不要阻擋出水口，否則在承受太大壓力後甚至會引致爆炸。

對於如何預防漏電情況的發生，貝仁亮則建議市民在使用電熱水爐時，應留意是否有麻痹感或沖涼時有無觸電感覺，或洗澡時有無感覺到有觸電的感覺，若有則應盡快尋找專業的電力工程人員維修。貝仁亮還建議，應每隔3個月就測試一下家中的漏電斷路器，確保其正常工作，以預防漏電事故的發生。

另外，電熱水爐的安裝必須由持牌水喉匠負責或監督，以確保符合安全標準。若業主擅自安裝或聘請無牌人員進行安裝，一旦發生意外，將需承擔法律責任。律師梁永鏗指出，僱用無牌工人安裝爐具的業主，不僅可能因安裝程序不符合標準而要承擔責任，還可能因未審慎審查安裝人員資質而面臨法律問題。梁永鏗續指，若是租客自行安裝電熱水爐，且其又無有關牌照的話，若出事則屬租客自己的責任。