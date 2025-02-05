中國公民涉竊Google AI機密　在美被控14罪名

美國司法部周二（4日）公布，加州三藩市的聯邦大陪審團當日提出一項替代最初起訴書的最新起訴書，指控38歲中國公民丁林葳（音譯，Linwei Ding）犯下7項經濟間諜罪及7項竊取商業秘密罪，與他從美國科企Google竊取與人工智能（AI）有關的專有訊息計劃有關。

據美媒報道，丁林葳最先於去年3月被起訴，當時被控以4項竊取商業機密罪，最新起訴書增加更多罪名。起訴書指，Google於2019年聘用丁林葳擔任軟件工程師，在2022年5月到2023年5月左右，他從公司網絡向他的Google Cloud個人帳戶上傳逾1,000份獨特文檔，內含公司機密訊息，包括商業秘密，意圖使中國政府受益。

司法部指，丁林葳受聘於Google期間秘密與兩間中國公司結盟，2022年6月曾討論出任一間中國科企的技術長，翌年5月在中國創立上海至算科技有限公司，聚焦AI和機器學習，並出任行政總裁，而他接洽的為北京融數聯智科技有限公司。一旦罪成，每項竊取商業秘密罪可面臨最長10年監禁及最高25萬美元（約195萬港元）罰款，每項經濟間諜罪可面臨最長15年監禁及最高500萬美元（約3,900萬港元）罰款。