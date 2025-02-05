高官俸祿不減獨削市民福利　議員：或有肥官瘦民不良觀感

謝偉俊指政府儲備6年間蒸發5,000多億港元是「駭人聽聞」。

政府早前改口指本年度財赤為1,000億港元以下。有議員指政府儲備6年間蒸發5,000多億港元是「駭人聽聞」，認為問責官員應「先減為敬」，彰顯減財赤決心。他又表示，削減長者乘車優惠會導致「肥官瘦民」不良觀感，並指現時公務員編制「臃腫」，應研究透過利用人工智能削減「令市民啼笑皆非的200多名打字員」。

議員謝偉俊就財政預算案今日(5日)會見財金官員，建議﻿﻿問責官員「先減為敬」，彰顯減財赤決心，認為有助提升政府財政方針開源節流政策公信力。他以長者乘車優惠為例，指若官員俸祿不減，獨削市民福利，或讓市民有「肥官瘦民」的不良觀感。

他指本港公務員編制臃腫外，各政策局仍不斷高薪開設「編外」職位，不但帶來每年逾2億港元開支，部分編外職位更開設達10年，更令政府開支大增，全無制約。他建議﻿﻿﻿實施編外職位「零增長」；﻿﻿﻿精簡編內冗員，必要時推出「肥雞餐」﻿﻿﻿研究引人人工智能取代部分行政職位，例如令市民啼笑皆非的200多名打字員，減少公務員冗員人數。

另外，他建議政府公布扣除發債及回撥基金收益後財赤真實數字；保持中產納稅人士氣，令他們樂意繼續在香港打工、做生意，繼續有能力養活公務員及問責官員團隊。