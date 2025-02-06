佛教文學作家涉糾眾虐死女會計　3信徒遭聲押

台灣知名佛教文學作家王薀質疑擔任會計的蔡姓女信徒處理帳目不清，去年指示信徒動用私刑，竟虐死蔡女。吳姓女住持等人還將遺體推回台北市大安區的私人佛教精舍，企圖以意外死亡掩蓋真相。檢方周二（4日）再傳喚5名信徒，其中3人遭聲押，而被請回的被告竟包括交通部退休官員。

台媒周三（5日）報道，檢方調查發現，王蘊疑不滿擔任會計的蔡女公私帳目不清，去年7月24日涉嫌教唆吳女，以及當天參與讀書會的姜姓女信徒和李姓男信徒動手打人，將蔡女凌虐致死。法醫解剖認定她遭外力重擊及橫紋肌溶解症身亡，而其200多萬元新台幣（約47萬港元）存款遭人提領一空，警方朝他殺案件偵辦。王薀是案發時在場的13人之一，警詢時卻對蔡女之死表現茫然不知，令警方起疑。警方上月前往其住處搜索，查扣大筆可疑金流，並將她拘提到案，檢方依傷害致死罪聲請羈押禁見獲准。

包括之前三度被傳喚的藝人李威，至今被告已多達11人。此次被傳喚的一名李姓男信徒，案發時與另一名黃姓女信徒冷眼旁觀，因此以被告身份前來應訊，因李男不曾動手且如實交代事情經過，訊後被請回。台媒指，李男退休前曾於交通部某部門任職副組長，是繼李威後捲入精舍命案的特別人物，案情備受矚目。