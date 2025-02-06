港鐵工程車水平感應故障阻東鐵綫服務　議員指罕見應查明成因

港鐵一列工程車昨日(5日)凌晨出勤後水平感應系統故障，停在東鐵綫太和站附近路軌，令東鐵綫服務一度受阻近8小時，至工程車被移走，列車服務逐步回復正常。立法會議員張欣宇今日(6日)在電台節目表示，水平感應系統故障較為罕見，認為港鐵應詳細檢查及分析相關機件，查明故障成因，並檢查其他工程車及載客列車會否出現同樣情況。

張續稱，昨日事故期間有多班列車受影響，由金鐘至落馬洲站全程的延誤時間逾30分鐘，有機會觸發懲罰機制。另外，他指出，目前的懲罰機制重點在於延誤時間，以實際車程與預計車程之間的落差來決定是否觸發機制，認為未能反映實際上影響的乘客人數，冀改善機制，會在立法會鐵路事宜小組委員會跟進。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強亦認同事故罕見，同時指出事故現場附近路軌仍有列車行駛，令維修難度及所需時間加長，維修人員已很落力，希望市民諒解。港鐵車務工程維修總管李劍雄在同一個電台節目表示，對乘客造成不便致歉，已就事故展開深入調查，並向政府提交報告。

李稱，涉事工程車已在東鐵綫使用約20年，屬於一架吊重機，水平感應系統要確保吊重機維持在水平狀態，昨日發現系統未能發揮作用，若強行移開工程車會有風險，同時亦希望東鐵綫能繼續提供服務，在平衡安全下，決定在現場作有限度復修。李續稱，工程車每日出車前，都會做操作測試，亦有定期檢查及相關部件保養。港鐵在事故後已聯絡承辦商檢視每個範疇，冀查找不足以作改善。