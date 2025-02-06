頭條新聞辱警案覆核裁港台工會等部分勝訴　通訊局申終審上訴被拒

香港電台節目《頭條新聞》於2020年2月一集中，被投訴部分環節抹黑執法部門，誤導公眾。同年5月，通訊事務管理局裁定投訴成立，向港台發警告。港台節目製作人員工會及一記者組織就通訊局決定提覆核。高院2022年裁定申請方就部分議題勝訴，申請方及通訊局均不服裁決提上訴。上訴庭去年駁回通訊局上訴，工會等一方則勝訴。通訊局早前向上訴庭申請上訴至終院的證明書。上訴庭今（6日）頒判詞，不認為通訊局提出的議題，涉及具有重大而廣泛的重要性的法律論點，拒絕通訊局申請，下令局方支付訟費。

本案牽涉2月14日播放的《頭條新聞》節目中的兩個部分，包括「無品芝麻官」及「驚方訊息」。去年9月，上訴庭駁回通訊局上訴，即維持「無品芝麻官」投訴成立的裁斷有誤。上訴庭指，認為通訊局作裁斷時，並沒依照正確的步驟，沒給予充分解釋，港台兩度邀約警方上節目受訪回應，但通訊局沒有考慮這點。因此，投訴應不成立。「驚方訊息」則獲大比數裁定工會一方勝訴。

通訊局之後向上訴庭向申請上訴至終院的證明書。通訊局提出的議題，包括考慮到可能涉及的憲法權利，如言論自由；監管機構在保障公共利益方面的法定職責，確保公共廣播反映足夠廣泛的觀點下，應如何正確評估牽涉諷刺節目和材料，是否符合規定？上訴庭今日在判詞指，之所以駁回上訴，是因為通訊局沒考慮港台曾邀約一事，這屬於事實裁定，只針對個別個案，因此不涉重大而廣泛的重要性的法律論點。通訊局提出的其他議題，亦流於學術討論。因此，上訴庭拒絕批出上訴至終院的證明書，並下令通訊局18萬港元訟費。不過，通訊局仍可直接向終院申請上訴許可。

案件編號：CACV579、584/2021