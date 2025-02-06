黎智英供稱想「攬炒巴」劉祖廸利用影響力　成立勇武派領袖團隊

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（6日）踏入第129日。黎智英承認到初選完結，一直有留意初選發展。同時，他稱雖不知「攬炒巴」劉祖廸的政治取向，但希望對方能利用影響力，成立勇武派領袖團隊。

庭上展示黎智英Twitter（現稱X）帳戶的貼文，顯示2020年7月12日至13日，即泛民初選結束後，帳戶發貼文，指香港人決心在9月立法會選舉中，爭取超過35席；香港人追求民主及自由。貼文附上當日《蘋果》報道照片，標題分別為〈銀髮族等三小時搶閘撐 35+ 選民誓「攞返主導權」〉、〈無懼國安惡法 立會 35+ 過首關 61 萬港人投票反抗〉。黎承認貼文是由他寫，也承認當時有留意初選發展。

控方之後就着「攬炒巴」劉祖廸提問。黎智英指，他從《蘋果日報》等報道，及泛民圈子中，知道劉祖廸在勇武派有影響力，希望對方能夠在勇武派之間成立一個領導團隊。黎表示，不知道劉祖廸的政治取向，不清楚對方是否本土派。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022