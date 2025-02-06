紡織廠爆炸起火2死19傷　事發後未停工

台灣新竹縣新埔鎮的遠東新世紀紡織廠棉六場北廠房，周四（6日）凌晨突然發生爆炸並起火，2名員工被炸死，另有19人受傷，但事發後工廠並未停工。遠東世紀在火勢撲滅後發聲明指，起因並非鍋爐爆炸，而是保溫管道洩漏引發氣爆事件，對造成民眾不安以及員工死傷向社會致歉。

遠東新世紀股份有限公司事業關係室資深經理陳金新表示，事發工廠是1994年設立的新廠，樓高7層，主要生產聚脂棉。該廠周四凌晨3時左右突發警報，蔡姓值班男主管前往查看，沒想到現場疑似洩漏熱媒蒸氣濃度太高、太快，瞬間就引爆，導致他一開門當場被炸死。調查指，35歲的蔡男被發現時臟器外露，已無生命迹象，故未送醫；另一死者為43歲張姓男子，為現場工程師。

消防局表示，接報後共派遣35車73人趕往現場，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局，火勢延燒約3小時才撲滅。新竹縣長楊文科同日上午前往現場，要求相關單位盡快調查原因。當地居民形容，事發時突然「轟」的一聲巨響，門窗搖晃，還以為發生地震。該廠被發現過去6年來已發生5次火警，周遭居民直言想搬家。