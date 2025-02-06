保護關鍵基礎設施草案續審議　當局稱不針對商業秘密個人資料

政府早前提出立法加強保護關鍵基礎設施電腦系統安全，要求能源、金融、醫療等八大必要服務行業營運者擬訂及實施安全管理計劃。立法會相關法案委員會今日(6日)繼續審議。當局表示，有關立法絕不針對商業秘密及個人資料，當局履行法例時必然遵從。

議員葛珮帆關注就「要求提供資料」部分，會否包括敏感數據，例如個人資料或商業機密，以及如何處理跨境數據。她又關注，條例會否涵蓋向外判服務提供者索取所需資料，若外判服務提供者因地緣政治原因拒絕提供資料，可能造成漏洞。

保安局常任秘書長李百全表示，若涉及電腦保安事故或罪行調查，當局有權要求提交資料，包括透過法庭手令等處理。當局會制訂相關守則，列出「合理懷疑」的例子，幫助營運者了解詳情。他重申，有關立法絕不針對商業秘密及個人資料，當局履行法例時必然遵從。對於營運者如何監管外判商，他認為責任不能外判，應透過合約進行監管。

此外，法律界議員林新強指出，政府要求關鍵基礎設施營運者在香港持續設有辦事處的提議，條文未提及辦事處規模。李百全回應，當局要求設有實體辦事處，以便跟進情況，並會在實務守則內說明。