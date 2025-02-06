第六輪建造業輸入外勞計劃批出935個配額　當局稱實事求是審批

為緩解本港建造業勞工不足，政府早前公布輸入勞工特別計劃，批准建造業輸入1.2萬名外勞，不過有不少反對聲音擔心外勞與本地人「爭飯碗」。發展局今日(6日)表示，局方實事求是考慮收到的申請是否有確切需要、是否已按計劃要求進行本地招聘，已完成第六輪批，合共批出7宗申請，涉及935個配額，相關工程項目主要為公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目。

發展局在社交平台表示，申請期為2024年10月的第六輪申請已完成審批，這輪合共批出7宗申請，涉及935個配額。相關工程項目主要為公營工程，例如醫院擴建、廢物管理設施及鐵路項目。主要獲批的工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有本地供應甚為有限的特殊工種例如架空高壓電線技工，這些工種都是業界委員會，包括承建商、勞工代表等認為短缺的工種。

當局表示，計及第六輪批出的配額，現時獲批而仍然有效的輸入勞工配額合共9,109個，較過往已累計批出的9,731個為少，主要是由於獲批個案的相關工序已完結，亦有部分是因為承建商和分包商在獲批配額後成功聘請到本地勞工而退還獲批但未動用的配額。而第七輪申請剛截止，當局正按程序處理中，會按計劃一貫嚴格要求處理每宗申請。

當局稱，就早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待的個案，當局十分關注，並已成立跨部門專責小組循刑事方向調查有關個案。如有足夠證據，執法部門會作出檢控行動。而除了現有法規外，就違反計劃要求的個案，局方亦會向相關總承建商及分判商作出行政處分，並已建議有關部門及公營機構在工程的表現評核中反映此等違規行為。