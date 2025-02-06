七旬男淋熱粥斬傷妻女　認兩項蓄意傷人罪　還押至3.10判刑

七旬男清潔工因懷疑妻子紅杏出牆，並懷疑女兒亦非自己親生，在2023年3月於深夜乘妻女入睡時，先以熱粥潑灑2人，再用菜刀砍向她們，最終令2人身體多處受傷及被燒傷。該清潔工今(6日)於高院承認兩項蓄意傷人罪，法官先索取被告的精神科及創傷報告，並把案件押後至3月10日判刑，期間被告須繼續還押。

被告何文添(74歲)承認兩項蓄意傷人罪。案情指被告與現時73歲的潘姓妻子同住於海麗邨海和樓一個單位，其49歲長女不時會到該單位留宿，而被告一直懷疑妻子曾紅杏出牆，並懷疑長女亦非他的親生女兒。2023年3月19日，當日為被告妻子生晨，長女亦到被告的單位留宿。被告於晚上10時許先回房睡覺，兩名事主其後到另一房間睡覺，至午夜時兩名事主突然感到臉部灼痛。

被告長女及後見到被告手持菜刀站在房門，母親則身上有血。被告其後用刀砍向長女，長女用雙手擋格，嘗試咬被告並與他糾纏，期間被告砍中長女頭部一、兩次。被告妻子其後張開眼離開床，見到長女緊捉被告雙手，頭部流血，遂大叫勸阻被告，被告則喃喃自語。其後菜刀掉落地上，被告亦離開。被告長女拾起菜刀，將母親拉入被告的房間反鎖房門，並報案求助。

警員到場拘捕被告，被告在錄影會面中稱，因為懷疑妻子有外遇，女兒不是他親生而感憤怒及不安，遂從廚房拿起菜刀，進入妻女的睡房，將熱粥倒在妻子頭上，並用菜刀斬兩人。被告又稱，從2022年起已打算傷害兩人。兩名事主獲送院治理，需留院9日。被告妻子頭部有4厘米裂傷、左前臂有5厘米傷口，筋膜斷裂並有骨折，臉部、下巴和前額二級燒傷，總面積約3%。被告女兒的頭部、後頸及前胸有裂傷，左額骨外側有兩處骨折，其臉部、頸部、前胸及右上肢二級燒傷，總面積約5%。

案件編號：HCCC 226/2024