西九營運赤字10億　門票等收入減3成　建屋計劃下月交城規會

西九文化區本年度經常性營運赤字達10億港元( 撇除利息收息計算)，與上年度大致相若，去年西九訪客人次較預期減少，門票收入及博物館商品銷售等收入大跌兩至三成。至於救亡、約1,995伙的大型建屋計劃，下月將提交城規會審議，但招標日期未定。

管理局今日(6日)在午宴中指出，上年度有5.78億港元赤字，主要是計入利息數入，撇除利息收入，赤字是10億港元，由於部分項目在年底付款，故相關款額已耗盡，沒利息收入，而雖然距本年度尾還有兩個月，但預計赤約為10億港元。

被問及政府注資的2,116億港元是否已用盡，管理局指相關注資將於年底用完，較原先估計推遲了兩年。

對於西九部分用地用作發展住宅物業，建議興建7幢住宅大樓，約1,995個單位，管理局預計下月向城規會提交規劃許可申請，獲許可申請後將於改契，隨之要要通過所需程序及發展局的同意下，才會招標，預計需時數年。至於收益，管理局指要視乎何時完成程序及市況，難訂出時間表。

在乾塘的情況下，如何解決未來數年西九文化區的營運開支，管理局指現時已「借到錢」，而部分項目亦取得贊助，亦得到外來的籌款。管理局指多年來己不斷壓縮開支，政府早前亦要求西九再削減10%開支，故管理局要再想方法。