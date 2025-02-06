脫智障女同事褲無套性交　七旬男清潔工認罪　官斥卑劣判囚26個月

七旬清潔工涉於2021年年底，在他工作的薄扶林道清潔站內，多次非禮其中度智障女同事，更曾在無使用避孕套下與她性交。惟當2人性交時，有其他同事聽到喘氣聲終揭發該清潔工惡行。該清潔工今日(6日)於區院承認一項與精神上無行為能力的人非法性交及兩項非禮罪，被法官林偉權判囚26個月。林官指，被告見事主為弱勢人士而佔其便宜，並直斥他行為卑劣。

被告杜亞容(79歲，清潔工)，原被控一項與精神上無行為能力的人非法性交及4項非禮罪。控罪指他於2021年12月16日，在薄扶林道一個垃圾收集站，與精神上無行為能力的女子X非法性交；另於2020年5月至2021年12月16日期間，4度非禮X。被告承認非法性交罪及其中兩項非禮罪。辯方求情指，被告曾於37年前犯下同類案件，但已事發多年，又指他在本案被捕後主動作出招認，亦沒有對事主使用暴力或威嚇。

案情指，案發時44歲的女子X為中度智障人士，並與被告於同一公司任清潔工人。2021年12月16日，X因大便失禁弄污長褲，於垃圾站更衣處清理時遇見被告，但被告突然脫去2人的長褲，並在沒有使用避孕套下與X性交，期間又觸摸她的胸部。2人性交時，有同事聽見喘氣聲，望向垃圾站內的木櫈，見到半裸的X及被告，X推開被告並稱：「你好衰㗎」。同事把事件告知上司。

上司於案發後3天與X會面，X表示被告摸她右胸及「入咗少少」，事件最終報案處理。X的醫療報告顯示，其處女膜出現撕裂，為私處受插入式造成的損傷。被告在警誡下稱，與X認識相識約6年，並承認當時有摸X的臀部及腰部數秒。他又揭露曾於2020年5月及8月在垃圾收集站摸X胸部。他又稱在8月該次，他曾欲與X性交，惟因無法勃起而停止。被告又稱於兩次事件發生後，分別向X提供約數百港元。

案件編號：DCCC 1098/2022