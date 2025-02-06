M+3月畢加索展覽同場對話　年底有規模最大古埃及珍寶展

既要紓緩營運開支赤字的壓力，同時要吸引更多旅客，亦要把香港文化創意藝術項目推上國際舞台。西九文化區管理局未來會舉辦多個項目，例如M+博物館將於3月會舉辦「畢加索──與亞洲對話」展覧，這次是巴黎國立畢加索藝術館收藏傑作首次與亞洲博物館藏品同場對話，年底更舉行近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽，暫名為「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」。

管理局強調會採取「引進來、走出去」的策略，「引進來」的其中一項展覽是畢加索展覽，60多件作品及M+藏品逾80件亞洲及海外亞洲藝術家的作品，亦是在香港舉辦的最大型畢加索展覽，至於「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」，會展出近 250 件來自7間重要埃及博物館的藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，展現埃及法老圖坦卡門傳奇的一生，屆時部分環節觀眾可透過「VR」體驗，相信可吸引年青訪客。

至於「走出去」，包括「貝聿銘：人生如建築」特別展覽於4月19日至7月20日到上海當代藝術博物館巡迴展出，並於11月移師多哈卡塔爾博物館阿爾里瓦克展覽館展出至明年年2月。

音樂劇《大狀王》亦將於6月中旬正式開展內地巡演，6月17日起於上海文化廣場演出10場，7月赴北京公演，並於8月中旬回歸香港西九文化區戲曲中心第3度上演，而管理局在6月18及19日在上海舉行西九文化周，向上海文化界介紹西九最新發展。

為響應「香港藝術三月」，管理局聯同政府、文化機構、藝術展會、畫廊和拍賣行等，特意推出「香港藝術三月2025」網站，將於2月14日情人節開通，以一站式平台分享主要文化藝術節目的資訊，為本地、內地以至世界各地訪客提供全面指南。