涉呃薪金及學校款項逾27萬元　仁濟趙小前校長陳奕鑫認四罪候判

一名政府資助小學時任校長涉嫌訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付2個月的薪金及學校款項，共逾27萬港元。他早前被廉政公署起訴，今日(6日)在西九龍裁判法院承認4項欺詐罪名。裁判官余俊翔將案件押後至2月21日判刑，以待索取被告的背景報告，期間被告還押懲教署看管。

被告陳奕鑫，47歲，仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長。案情透露，被告分別於2023年4月初及5月初先後向學校訛稱，沒有透過銀行自動轉賬收到同年3月及4月的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共逾15萬港元。他又於2023年5月至6月期間，2次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付2筆共12萬港元的款項。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉賬方式收取該2個月的薪金。此外，被告獲校方支付活動籌辦費用12萬港後，將款項存入其個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。

案件編號：WKCC 4097/2024