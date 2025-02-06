DeepSeek總部成打卡點　大批外媒採訪遭婉拒

內地初創公司DeepSeek早前推出低成本人工智能（AI）模型，引起廣泛關注和議論。春節假期期間，每天都有很多人慕名來到其位於浙江省杭州市的總部，大部分為了簡單拍個照、打個卡，包括不少外國人。過年後復工首日，DeepSeek總部迎來多間外媒，但公司已婉拒所有採訪。

內媒周三（5日）報道，僅僅一個春節假期，原本名不經傳的DeepSeek已被稱為「東方神秘力量」，躍入全球2,000多萬用戶的手機中，成為霸榜140多個國家的超級AI應用程式。其背後的杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司備受關注，節後復工首日其總部不意外地成了眾多媒體和求職者的打卡點。南韓等外國媒體紛紛派記者來採訪，據指有日本記者已蹲守5天。

由於陸續有媒體來訪，DeepSeek總部所在的匯金國際大廈物業人員臨時提升安保力度，進入DeepSeek所在樓的所有人都需要保安核實。此外，也有求職者陸續趕來，其中來自四川的「85後」沈先生希望看看有沒有機會在DeepSeek找到工作，但因沒交履歷表和提前聯絡，故沒機會面試。他直言「不在意崗位，給他們開個車也好」，又稱想「上門毛遂自薦，可能性會大點」。