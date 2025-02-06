台擬購美E2D預警機　反制解放軍隱形戰機

台灣空軍為了強化偵搜預警能力，爭取向美國採購6架E2D預警機，相關作業已啟動。解放軍艦機活動範圍近年已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測反制隱形戰機，台灣空軍認為有必要引入E2D，取代服役多年的E2K預警機。

台灣空軍目前有6架E2K，最早期的4架於1995年成軍服役，2013年升級為E2K。另外2架E2K在1999年增購，於6年後成軍。編號2503的E2K於2022年11月降落屏東基地時因未放下起落架機腹著地，受損嚴重無法修復。有知情人士透露，台灣空軍過往曾爭取購買E2D，但其後因擁有陸基雷達作罷。

由於近年解放軍艦機出沒在台灣東部，台灣空軍認為有必要籌購新式預警機。此外，日本近年向美國購買E2D，生產線不會在短期關閉，現在是最佳採購時機。E2D為美軍現役預警機，配備相位陣列雷達，有效探測及掃描範圍達550公里，且航程超過2,500公里，兩項性能皆遠優於E2K。

另一名知情人士稱，確實採購預算以提交予美國的發價需求為準，考慮到E2D性能及後勤保障等因素，採購勢在必行。除了空軍外，台灣海軍及陸軍，分別有意向美國採購MH60R反潛直升機、M109A7自走炮。截至昨早6時的過去24小時內，台軍偵獲解放軍軍機27架次（其中逾越海峽中線進入台灣北部、西南及東部空域23架次）、軍艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

另一邊廂，台灣陸軍特戰指揮部特戰中尉副連長徐靖，已於農曆新年前通過美國「突擊兵」所有鑑測訓練，並獲授予突擊兵臂章。突擊兵訓練課程區分3階段，包括戰鬥教練、山地戰技、沼澤階段。一同受訓的外軍學員約有300人，但在上月24日僅90餘人通過鑑測。