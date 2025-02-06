港大揭細胞微管新機制　助研發癌症治療新藥物

癌症屬香港頭號殺手，其中肺癌位列眾癌症案例首位。香港大學醫學院研究團隊最新以開創性研究發現，一種廣泛使用的化療藥物紫杉烷與細胞微管蛋白乙醯化之間的複雜關係。但仍迫切需要進一步研究來釐清修改微管及兩者相互作用的分子機制，以開發新的治療藥物，有助提高患者的治療效果和對抗耐藥性，特別是針對最難對付的惡性腫瘤，如卵巢癌、乳腺癌和肺癌。該研究成果已於《自然結構與分子生物學》期刊上發表。

港大醫學院與理學院的研究團隊最近進行了一項開創性的研究，在理解微管蛋白乙醯轉移酶如何識別和修改微管方面取得突破，團隊透過重組蛋白重現導致微管蛋白乙醯化的不同階段。團隊利用高解析度冷凍電子顯微鏡和單分子螢光顯微鏡，揭示紫杉醇在微管上結合的位置對微管蛋白乙醯轉移酶功能的影響。

研究揭示微管蛋白乙醯轉移酶如何在微管的管狀腔內運作。團隊發現，微管蛋白乙醯轉移酶會在紫杉烷結合位置上錨定，以促進微管腔內的乙醯化。因此，當紫杉醇存在時，微管蛋白乙醯轉移酶在微管腔內的反應會受到抑制。這一發現有助理解微管蛋白乙醯化水平與紫杉醇誘導的癌細胞毒性之間的關聯，並為開發調節微管蛋白乙醯轉移酶活性的策略開創新方向。

研究團隊指，微管蛋白乙醯轉移酶的調節劑可能成為治療與異常微管蛋白乙醯化水平相關疾病的有效藥物，包括某些癌症以及亨廷頓氏症和柏金遜症等神經退化疾病，這項研究標誌著醫學界對細胞微管機制的理解邁出重要一步，並為研發創新療法奠定基礎，冀改善患者的治療效果，並為那些與不同疾病對抗的人士帶來新希望。