去年第四季食肆收益按年升0.4%　全年微跌0.1%

政府統計處今日(6日)最新公布，香港去年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為276億港元，按年上升0.4%，同期食肆購貨總額的臨時估計為89億港元，按年下跌2.5%。惟全年累計，食肆總收益價值的臨時估計為1,094億港元，以價值計及數量計分別下跌0.1%及2.4%。當中以中式餐館、酒吧的全年跌幅最為顯著，總收益以價值計分別跌4.3%及10.2%。

而按食肆類別分析，去年第四季與2023年第四季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌3.6%及5.3%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及1.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別上升6.6%及4.3%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌8.8%及11.9%。至於雜類飲食場所，其總收益以價值計及數量計分別下跌1.5%及3.8%。

港府表示，食肆業務在去年第四季改善。食肆總收益價值重拾0.4%的按年升幅，經季節性調整後按季升幅加快至3.0%。展望中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，以及就業收入提升，將繼續為食肆業務提供支持，儘管市民和旅客消費模式轉變仍會對業務有影響。