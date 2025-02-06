立會待議　當局：本屆政府不以立法方式處理侮辱公職人員行為

當局強調本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為。

外界有聲音要求政府立法禁止侮公職人員，而針對立法會一個委員會相關的待議議題，當局強調本屆政府不會以立法方式處理有關侮辱公職人員行為。

對於立法會公務員及資助機構員工事務委員「待議事項一覽表」內第一項「立法禁止侮辱公職人員」的議題，公務員事務局提交立法會的文件，指民政及青年事務局聯同公務員事務局等已與各中央評議職方及主要公務員工代表溝通，告知並向他們解說本屆政府不以立法方式處理有關侮辱公職人員行為的決定。

當局強調政府絕不容忍侮辱公職人員行為的情況，並理解不同持份者對侮辱公職人員行為的關注 。公務員以專業及不偏不倚的態度服務社會，應受尊重。不過，環顧不同司法管轄區，專門禁止對公職人員作出侮辱行為的法例並不常見，如要推行相關立法工作會具相當挑戰性及爭議性，例如須考慮如何界定侮辱行為等。

當局續稱， 目前香港法例已有就可能對公職人員造成阻礙或傷害的行為訂立罪行，政府認為目前未有需要以立法方式處理有關侮辱公職人員的行為，而政府會善用現有法例及加強推行相應的職業安全及健康措施，例如強化前線執法人員的裝備及檢視和優化有關使用裝備的指引，以阻嚇及減少對執法人員的侮辱行為。

同時持續透過不同渠道加強公民教育及宣傳，傳達公務員專業公正履行工作，以期獲得社會人士對公務員執行公務的尊重和支持。