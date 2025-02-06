深水埗夾公仔店偷走13隻公仔　越南籍賊鴛鴦落網

深水埗福榮街近石硤尾街一夾公仔店舖負責人，本周二(4日)報案，指店舖內2部夾公仔機懷疑被人毀壞，機內13個約值4,550港元公仔被人盜去。執法部門經深入調查，並翻查大量附近一帶閉路電視錄片，昨日(5日)在深水埗區以涉嫌「盜竊」及 「刑事毀壞」，拘捕2名均為29歲越南籍男女，二人正被扣留調查。據了解，男疑犯持「行街紙」留港，女疑犯持香港身份證，雙方為情侶關係。

根據店內「天眼」錄影顯示，周二凌晨4時46分，有兩男一女在夾公仔舖兌換240港元夾公仔，起初他們沒有異樣，惟約3分鐘後，其中兩男突然出力搖動機身及把機身傾斜，冀能令機內的公仔跌出，但卻徒勞無功。

此時，一名戴Cap帽的中年漢用手打爆夾公仔機出口的膠板，索性伸手入機內扯出一隻Labubu公仔。其後他隨同行的友人離去，惟相信他意猶未盡，突然折返再伸手扯走機內的公仔擸走掠去全部公仔。約8分鐘後，Cap帽男脫下外套及戴上口罩，再次折返夾公仔舖，破壞店舖門口兩部夾公仔機出口位置的膠板，再偷走多隻公仔。