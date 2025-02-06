假難民燒錢　議員促政府收緊遣返行政程序及留港時限

由14名議員組成的C15+今日(6日)提交預算案的建議，有議員建議公務員凍薪至滅赤及嚴控編外職位及外判服務，亦有議員要求政府應進一步收緊遣返假難民的行政程序及留港時限，長遠則要研究向中央提請，讓香港豁免遵從與酷刑聲請相關的公約條款，包括退出聯合國《禁止酷刑公約》，消除假難民對香港財政資源造成的負擔和社會保安風險。

面對龐大財赤，議員林筱魯除指有空間凍結公務員編制及薪酬外，又指應深入檢討各項基金的使用狀況，特別是涉款接近2,000億港元、支援涵蓋11個政策範疇的服務和發展的43個不同的基金，其中15個基金的利息收入不但超過支出所需，並長期累積達700多億港元，當中6個基金長年沒有開支，應有空間重新調撥資源。

針對假難民問題，議員吳傑莊指大量俗稱假難民的濫用免遣返聲請人士滯港，當中不少只為在港搵快錢、打黑工，部分更涉及打劫、販毒、傷人及毆鬥等違法罪行，影響社會治安。

他引述數據，指截至2023年10月底，約14,700名免遣返聲請人基於不同理由仍身在香港。在2023/24財政年度，處理免遣返聲請及相關工作的開支預算為14億港元。他認為政府應進一步收緊遣返假難民的行政程序及留港時限；長遠則要研究向中央提請，讓香港豁免遵從與酷刑聲請相關的公約條款， 包括退出聯合國《禁止酷刑公約》，消除假難民對香港財政資源造成的負擔和社會保安風險。

另一名議員尚海龍則建議「清理門戶」，檢視政府系統中到底有那些已無存在價值或重疊功能的「殭屍」計劃和設置，果斷決定，可刪則刪，應省則省。例如應檢討「科技人才入境計劃」的存廢，事關啟動「高端人才通行證計劃」之後，前者變相成為「架床疊屋」的同類項目，耗費資源，如入境處和相關審批和行政設置的人力資源等。因此應予以取消，既精簡架構又可節省開支。

在人工智能(AI)應用方面，議員黃錦輝建議政府調撥資源制訂《AI+策略》，在教育、醫療、交通等政策領域推動AI應用，又建議政府利用DeepSeek技術為港版ChatGPT升級換代，提升效率，並廣泛應用人工智能於公務，如用「代理式人工智能」（Agentic AI）作虛擬助理。同時，邀請DeepSeek來港研發推廣，促進公私營機構應用AI，提升服務質量與效率，讓新質生產力應用到社會實用層面。