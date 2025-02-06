千億財赤下或向教育開刀　中大新任校長盧煜明冀無礙競爭力

香港面臨千億財赤，財金官員早前點名指教育、醫療支出方面有節約空間。履新後首次出席公開活動的香港中文大學校長盧煜明今日(6日)出席傳媒新春團拜時表示，知道港府在財政上面臨挑戰，大學作為社會一分子，應與社會共度時艱。惟他亦指出，「全球化在教育方面的競爭是不會等任何人，如果我哋不進，就則退的。」並指有很多創新的理念、新的計劃，其實都是需要資料進行，希望將來如果真的要調整大學資源，不要影響到培養人才，以保持香港的競爭力，以及保持教育樞紐的角色。

盧煜明續指，目前仍未與當局商討有關調整大學撥款的問題，如何應對亦有待當局正式公布安排，有指大學應善用儲備助減財赤。他解釋大學的財政儲備大部分都是已批作指定用途，「所以唔係輪到我哋想做乜都得。」只有小部分可以釋出來使用，他又指如果真的有財政壓力，就會想方法增加收入，但都要等財政預算案公布才可見招拆招。

另外，中大宣布成立致真交叉數學科學院，由知名數學家丘成桐擔任創院院長，學院期望可建構堅實的數學科學教育平台，能在數學科學領域開創嶄新貢獻、引領跨學科應用突破的領軍人才，首批學生將於2025/26學年入學，學院提供與清華大學求真書院類近的8年制課程，包括3年數學基礎訓練、2年科研訓練及3年博士訓練，成立初期每年收40人，期望可收到最少10名本地生。