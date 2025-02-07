今日大致多雲　日間最高氣溫18°C　逐步下降至晚上最低13°C

一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。本港方面，今早(7日)大部分地區氣溫較昨日低一至兩度。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。今日上午8時，天文台錄得氣溫攝氏15度，相對濕度65%。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.0，強度屬於低。

預測今日大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約攝氏18度。稍後氣溫逐步下降，晚上市區最低氣溫約攝氏13度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，稍後離岸及高地間中吹強風。展望周末期間早晚寒冷，下周日(9日)市區最低氣溫在攝氏10度左右，新界及高地嚴寒，漸轉天晴及非常乾燥。下周一(10日)早上仍然寒冷，下周中期氣溫稍為回升，雲量增多及較為潮濕。

天文台在今日凌晨3時45分發出特別天氣提示，已指出稍後氣溫將逐步下降，屆時會發出寒冷天氣警告。而周末期間新界多處地區早上嚴寒，高地氣溫或接近冰點，至下周日氣溫有機會是入冬以來的最低紀錄。此外，由於風寒效應較顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民特別是進行戶外活動的人士應留意天氣變化，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。