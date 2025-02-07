涉密人員主動向境外間諜出賣資料　討價還價時落網

國家安全部周五（7日）披露，國家安全機關近期破獲一宗主動投靠境外間諜情報機關的重大案件。在某重要涉密單位工作的涉案人處心積慮竊密，並向境外間諜情報機關出賣中國核心涉密文件資料，但在短短48小時內即被抓捕歸案，面臨法律嚴懲。

案情指，韓某某於案發前在某重要涉密單位工作，平時經常瀏覽一些網絡博主發布的炫富影片，沉迷追求紙醉金迷、奢靡享樂的生活方式，為滿足個人貪婪欲望，萌生利用工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢的罪惡念頭。韓某某利用借調到所在單位核心涉密部門工作的機會瘋狂作案，多次使用私人硬碟秘密從單位涉密電腦複製一批重要文件資料、數據，對於無法複製的資料則直接通過手機拍下留存。由於竊取數量龐大，韓某某還專門購置兩個大容量外置式硬碟用於竊密活動。

韓某某竊密後，在網上隱匿真實身份，主動與境外間諜情報機關聯絡，告知對方自己手中掌握有大量涉密文件資料，並提供小部分文件作為「見面禮」，獲得對方的金錢報酬。第一次賣密成功後，韓某某企圖將剩餘文件賣出，但其行為已被國安機關發現。當國安幹警出現在韓某某面前時，其正在電腦前與境外間諜情報機關討價還價，預謀出賣更多涉密資料，看到國安幹警後癱倒在地，嘆道「沒想到你們這麼快」。