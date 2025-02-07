長假後求診及流感數字仍偏高　公院服務特別措施持續至另行通知

醫管局聯網運作總行政經理李立業今日(7日)在電台節目表示，公立醫院急症室求診人數，在過去聖誕及農曆新年兩個長假期明顯上升，每日約有5,500人次求診，內科入院人數每日則約1,100人。近日天氣寒冷，加上長假結束，市民陸續回港，學校陸續開學，流感數字仍然偏高，醫管局採取的服務需求高峰期特別措施，會持續至另行通知。

李指出，近日內科住院率維持超過百分百水平，兒科住院率有輕微上升，醫院會繼續支援安老院舍，亦會增加普通科門診名額，盡量加快入院流程，病人在急症室求診的等候時間，在過去長假期都能維持於相對滿意的水平。根據經驗，流感爆發要一段時間才會回落，因此醫管局採取的特別措施會短期內維持。而根據過去的數據，醫管局已將服務需求較高的時間，定出中壓力及高壓力日子，以便集中人手處理，門診服務名額，有需要時會檢討並作出調整。

他又稱，過去兩個星期因甲型流感入住深切治療部或死亡的個案有158宗，無特別上升，兒童有9宗嚴重併發症個案，只有2宗曾接種疫苗，現時主要壓力主要來自急症室求診及內科入院的情況處於高水平，重症方面暫時仍處理到。