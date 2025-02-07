港鐵年初八工程車事故　按回贈機制料罰款100萬撥作車費優惠

港鐵於年初八(5日)發生工程車停在東鐵綫路軌事故，導致多班列車延誤。運輸及物流局副秘書長葉海鷹今早(7日)表示，事故觸及「服務表現回贈」機制，港鐵須繳交至少100萬罰款撥作車費優惠，惟最終數字仍要待核實港鐵就事故提交的資料而定。

立法會鐵路事宜小組委員會今日開會討論，港鐵公司代表回應多名立法會議員的提問，並指會深入調查及檢討相關事宜，當中提及相關工程車因無法解鎖，若強行拖走會造成更嚴重影響，故在電光火石之間作出單綫雙程行車的決定。至於東鐵綫餘下三個車站的閘門工程料今年內完成，港鐵亦利用AI協助監察，應對違規搬運大型物件到車廂，港島綫及將軍澳綫的客服正外判，認為可集中人手處理鐵路事宜，強調監察工作不外判。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇指，若年初八的港鐵事故發生在外國，或會導致全綫停駛，港鐵可以做到單綫雙程安排挑戰更大，惟始終造成延誤，希望進一步精益求精，故要求港鐵公司解釋及檢討，避免事故再發生。而議員陳克勤就關注當時太和站人潮很多，訊息及廣播要改善。而他提及距離頭班車20分鐘才公布事件，是否「拖得就拖」，到最後一刻才去通報，問港鐵有沒有相關通報時間及機制。

港鐵常務總監─香港客運服務楊美珍指，當時在電光火石之間需要做很多決定，原則是以修復為先，臨開車前要做一個決定，需要考慮很多因素。港鐵車務工程維修總管李劍雄補充指，當日他清晨5時多已到場，當日工程車完成工作準備離開時已3時多，要把工程車解鎖才可以如常回廠，然而人員為工程車做回復水平時沒有發揮功效，主要是安全考慮，一定要在現場解決事件才可把車拖走，不能強行拖走，否則會影響路軌等，會造成更嚴重風險，強調以安全為先，惟當中工程團隊及控制中心有很多考量，盡力儘早讓市民知道最新資訊。

議員陳恒鑌指，訊號系統更新及東鐵綫事件引證鐵路環狀網絡相當重要，若有北環綫會對市民造成的影響會較少。而他亦關注早前推行扶手電梯兩邊企，指會造成一些混亂。

楊美珍就回應指，扶手電梯安全兩邊企或左行右企哪個較好，需要很多數據去證實，現時涉及扶手電梯事故有下降，而她亦觀察到如金鐘站的長電梯，也多了乘客兩邊企，認為是長遠的工作，會繼續監察。而訊號系統在軟件開發及相關檢測上，正有序進行中，訊號系統比較複雜及具挑戰，料2025年至2026年在荃灣綫啟用。

另一議員陸頌雄就關注，客戶服務比較參差，反對把客服中心外判，憂會影響香港旅遊業形象。楊美珍指，市場上有公司有優勢做客服服務，利用他們的優勢去做，想同事集中去做鐵路工作，現時人手都緊張。至於外判服務，她強調外判服務但不外判監管，有神秘顧客去監察，所以相信服務可以做到，而目前港島綫及將軍澳綫的客服屬外判。在便利旅客上，港鐵已開放所有付款方法，包括信用卡，亦提供行李托運，機場快綫設充電寶等，讓旅客乘港鐵時有好的體驗。

議員盧偉國就指近日有速遞公司利用港鐵運貨，影響乘客乘車，問及如何監察及將相關情況減少，要求加強教育工作。楊美珍回應稱，現時會利用科技解決問題，在入閘位裝CCTV，用AI去核對影像，例如發現有人運送大盆菜或石油氣罐等，同事可在入閘位前勸他離開，現時正試行中，未來會在全綫推行。