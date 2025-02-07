擬21億重建石硤尾健康院　議員批當局比對建築費方式不妥

立法會工務小組委員會通過逾21億港元重建石硤尾健康院計劃，並不建議財委會進一步討論。有議員關注文件「按2024年9月價格計算」每平方米建築樓面面積的建築費用單位價格，比「按付款當日價格計算」低了11至22%，並非常見。對於當局指是為方便公平比較，主席謝偉銓指不能讓公眾認為政府是用對自己有利的方式表達。

文件指項目款項將用作拆卸位於巴域街的石硤尾健康院，並在原址興建新的石硤尾社區健康中心大樓。議員林筱魯關注，假如粉嶺類似項目用「按2024年9月價格計算」，每平方米建築樓面面積的建築費用單位價格會比「按付款當日價格計算」平咗11%，但深水埗項目會平咗22%，直指「用付款當日（計算）係貴咗好多」。

建築署工程策劃總監楊敬安稱，每個項目有獨特性，為方便公平比較「要攞返一個基準」，考慮了通脹、價格變動等因素。林筱魯認為當局未能回答其提問，當局稱會在會後書面答覆。

另一議員林振昇指過往深水埗區議會討論相關文件時，稱2029年能完成相關工程，但現時文件指需要2030年才能落成，關注現時使用組裝合成法能否再壓縮時間。楊敬安表示，工地地塊狹窄，街道亦較窄，工程預留時間配合學校考試及減少噪音對民居的干擾。

議員楊永杰關注項目預留的30個車位是否太多，導致犧牲地下至4樓的空間「匪夷所思」，又指「睇基層醫療嘅人士都唔會揸車去架啦」。他指區內亦欠缺牙科診所，認為應創造空間提供服務。楊敬安表示，一樓為機房，除了30個公眾車位，亦有60個車位讓醫護及作附屬用途。衞生部門補充稱，區內居民認為該區違泊問題嚴重，而且救護車亦需要空間停泊，楊反駁指石硤尾邨車位充足。

議員鄭泳舜指農曆新年期間廣華醫院急症室曾「逼爆」，居民亦有使用夜間門診的需要。衞生部門回應稱，開設夜間門診需要看人手等軟件配合，「唔會呢一刻就話有或無嘅」，會在項目落成後調配服務。

議員林素蔚關注，設立胸肺科診所時能否興建獨立的升降機，或採取其他疾控措施，擔心該區人口密集會有傳播病菌風險。衞生部門表示，以往健康院也有胸肺科，新大樓會有獨立升降大樓以分隔病人，亦有醫院最高規格的換氣設施，以及為發燒病人而設的病房。