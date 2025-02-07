深圳走失寵物狗遇車禍　遭高速公路人員帶走分食

廣東省深圳市有網民發文指，她的寵物狗因受鞭炮嚇倒，從寄養中心跑走，在高速公路上被車撞傷，之後被2名高速公司工作人員發現帶回，竟交由後廚烹飪分食給8人。廣深珠高速公路有限公司周四（6日）回應指，上述人員以為該狗為無主飼養且已無生命體徵，故私自處理，公司對本次事件深表遺憾，將嚴肅處理涉事人員的不當行為。

據內媒周五（7日）報道，狗主指其愛犬寄養在深圳一間寄養中心，上月29日走失後跑上高速公路，不幸被撞。狗主多方查找發現愛犬捱撞後，被廣深珠高速公路有限公司的工作人員拉走，帶到廚房煮食。寄養中心工作人員證實事件，正與狗主協商，警方已介入。該寄養中心發布致歉聲明，承認有不可推卸的責任，將配合所有處理措施及後續方案。

廣深珠高速公路有限公司工作人員回應稱，已成立專門調查小組，並第一時間開展調查。經查實，當班巡查人員上月29日接到監控中心反饋，有一隻黃色的狗在某路段某車道被撞倒，巡查人員其後到場進行封路作業，發現狗躺在靠近中央分隔帶處，已無生命體徵。為防範二次事故，巡查人員現場拍照、上報監控中心登記，並將遺體帶離高速公路。對於該狗是否被煮食，工作人員未正面回應，只表示「私自進行了處理」。