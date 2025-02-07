北都公路勘查費減40%至6.8億　議員憂影響質素「因慳得貴」

政府建議將「北都公路」的勘查研究工作開支估算，由去年初步預計約11.3億元，下調近40%至6.8億港元┌。議員陸頌雄關注勘測研究降低費用，會否影響勘測設計質素，導致未來需要改動，「因慳得貴」，另一議員洪雯關注項目外判給顧問的比率，關注有公務員因工作外判「學唔到嘢」，又擔心項目外判同時會將責任外判。

立法會工務小組委員人今日(7日)通過相關撥款申請，並交由財委會審議。當局指已積極壓縮勘查研究的預算費用和時間表，當中顧問合約回標價較預期低，公路部分以隧道興建的路段亦可改為道路或高架橋，下調勘查的數量。當局會在財委會批出撥款後，優先讓公路新田段在2027年招標，爭取在2036年或之前分階段開通新田段。

議員陳紹雄指改善走線後，顧問費用減免比例不多，亦關注現時一併進行全條公路的規劃，日後出現問題會否難以應變。

路政署署長邱國鼎回應指顧問費現時減少約3,900萬港元，但由於現時要一併進行全線的勘查研究，過去2年需要超過100份顧問報告，亦需要大量的專業及技術團隊，因此顧問費用減幅不多。他又指過去一年當局已基本確定北都整體發展，有信心北都公路走線變化不大，日後亦可以微調方式改善。

對於「因慳得貴」的質疑，邱國鼎指「應有的部分會做足」，研究是專業判斷亦有規定，由於部分路段由隧道改為高架天橋，因此費用下降。他又指顧問團需要60至70人，高峰期需要200人，不可能只有數個部門完成，但強調不會外判責任。他說技走線研究是由內部10數人的工程師完成，「不會放過任何機會（使用內部資源）」。

議員尚海龍關注政府「爭取」2036年或之前開通新田段，用字小心是否代表政府沒信心，又指現時河套規劃也只是到2035年，認為需要提速。邱國鼎表示，項目時間預計2029年開工，預留7年興建時相當進取，需要勘測後才研究是否有其他新技術。

議員陳月明則重申「重要的事情要講多次」，香園圍公路只是雙線行車，工程車等大型車輛出現交通意外會癱瘓。她期望新界北新市鎮的道路能直接接駁產業區，避免擠塞。邱國鼎表示北都公路連接5個陸路口岸，未來來往會較便捷，關注的情況正正是需要北都公路的原因。