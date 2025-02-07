冷氣被冚全身男嬰失救亡　警員父被控虐兒續准保釋

油塘一名9個月大男嬰，2019年初在油翠苑單位內暈倒，其後證實死亡。任職警察的男嬰父親，去年被落案起訴一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。被告不認罪，在觀塘裁判法院受審，被告聲稱當日為了讓男嬰入睡，故把冷氣被冚到男嬰全身。兩小時後，卻即見男嬰臉部發白嘴唇變紫，沒呼吸脈搏。法庭今（7日）開庭聽取結案陳詞，押後至2月14日情人節裁決，被告續准保釋。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在鯉魚門道油翠苑漾美閣一單位，故意襲擊、虐待或忽略約9個月大的蔣天晴。承認事實指，被告於2006年開始任職警察。法庭早前裁定表控罪表證成立，被告選擇不作供及不傳召辯方證人，押後至今日作結案陳詞。

被告由已退休的國安法指定法官、大律師杜浩成代表。杜浩成表示，本案不涉襲擊，亦沒有證據顯示被告故意虐待。被告有定時起床檢查男嬰的狀況，並非不作為。辯方力陳，被告無可能打算做任何事情傷害男嬰，而且被告必定知道現場有閉路電視，被告不可能在鏡頭下做出不法行為。被告過往沒有刑事定罪記錄，犯罪傾向性較低，法庭裁決時應考慮這點。散庭後，被告跟杜浩成激動擁抱。

據庭上早前播放、被告事後進行的錄影會面顯示，被告稱死者於2018年出生，為他的次子。他指當時聘請了女傭在家工作，但一般他會跟死者睡於客廳。2019年2月19日凌晨2時許，死者哭喊，他用冷氣被蓋死者全身，他當時見到死者頭頂，但沒留意冷氣被是否貼着死者的臉。到凌晨4時許，被告醒來，掀開冷氣被，即見死者嘴唇發紫、「塊臉白晒」，他抱起死者，死者吐了啖奶到他身上。他嘗試拍醒死者，惟死者沒有反應，之後更發現死者沒有呼吸脈搏。

案件編號：KTCC 1219/2024