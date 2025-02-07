黎智英認撐「光復香港」　否認知悉IPAC　控方質疑「講大話」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，審訊今（7日）踏入第130日。黎智英繼續接受控方盤問，承認支持「光復香港」，亦承認計劃在2020年中會見現任美國國務卿魯比奧。黎矢口否認知悉對華政策跨國議會聯盟，控方質疑黎「講大話」，黎否認。

2020年5月，本案從犯證人之一、法律助理陳梓華向黎智英傳訊息指，擔心黎智英的安全，着黎務必謹慎。黎當時回應指，一旦參與這場爭取自由的抗爭，就準備好戰鬥到最尾，謂「我們可能不會贏，但必須堅持」。另外，同月，黎又傳訊息給陳，說這將是場漫長的戰爭，「你是我們勝利的希望」。黎智英今日確認，「戰鬥到最後」的意思是國安法生效後，「漫長戰爭」指對抗中共侵蝕香港自由的反抗運動。黎強調他的訊息旨在安慰及鼓勵陳梓華。

庭上展示2020年6月5日一則《蘋果日報》報道，題為〈9議會結盟強硬抗中共〉，內容談及組織對華政策跨國議會聯盟（IPAC）。該版面欄目是「光復香港」。控方問黎智英，是不是支持「光復香港」。黎智英說，這只是一句口號。在控方及法官連番追問下，黎智英承認支持「光復香港」。黎重申，接受審訊前根本未聽過「IPAC」。法官質疑其說法，指黎跟英國保守黨人權委員會委員裴倫德的對話中、黎的Twitter（現稱X）帳戶中，均曾出現「IPAC」的名字。黎稱，腦海中沒印象得悉「IPAC」，他對這個組織不感興趣。控方指，黎智英說謊。黎否認，強調自己沒有必要說謊，謂知悉「IPAC」並非犯罪。

另外，黎智英接受盤問期間，計劃在2020年6月，前往美國會見時任美國共和黨參議員、現任美國國務卿魯比奧。這是因為魯比奧具影響力，他想就着香港事宜，尋求魯比奧支持。控方質疑，黎智英赴美之行的目的，是想鼓吹實施制裁。黎否認，指會見魯比奧在於尋覓對香港的支持。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022