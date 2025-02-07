張家界食店的士聯手劏客　遊客點兩餸索價844人民幣

內地近日有女網民發文反映，自己和男友在湖南張家界旅遊時，疑遭的士和飯店聯手宰客，他們被的士司機帶到當地一間飯店，點了兩個菜竟索價844元（人民幣，下同，約901港元）。張家界市永定區旅工委辦公室周四（6日）通報，已責令涉事經營主體停業，並對其立案調查。

當事人劉女士（化姓）通過個人社交平台講述事發經過，前兩天她和男友在張家界旅遊，本來已選了當地一間口碑不錯的飯店，截的士準備前往。他們上車後，司機卻推薦他們去當地另一間名為「土家園」的飯店，到店後侍應熱情招待，並推薦招牌菜娃娃魚和拉鼓皮，撈了一條2.6斤重的魚。上菜後，他們發現分量很少，魚一斤售258元（約275港元），與市價相差甚遠。劉女士稱，他們結帳時一看到帳單金額，「差點沒暈過去」。

劉女士向當地相關部門反映後，張家界市永定區旅工委辦公室通報，稱關注到該事件後，立即依法開展聯合調查，發現涉事餐飲店存在支付的士司機回扣招攬客人等宰客行為。當地強調，將嚴肅查處各類侵害消費者合法權益的行為，對欺客宰客行為「零容忍」，增強消費市場透明度，全力維護消費市場秩序。