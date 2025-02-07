「村霸」黃子洋堂兄涉串謀套丁遭起訴　被告認罪還押至2.25判刑

有西貢相思灣村居民涉「套丁」被起訴，據悉被告為「村霸」黃子洋的堂兄。廉政公署早前落案起訴一名小型屋宇（丁屋）申請人，控告他涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。據了解，被告黃詠康是黃子洋的堂兄。他被控一項串謀欺詐罪，案件今（7日）在觀塘裁判法院再提訊。被告認罪，法庭下令被告還押至2月25日判刑，以索取被告背景報告。

49歲被告黃詠康，控罪書上報稱任職司機。他是西貢相思灣村原居民。庭上透露，被告過往有4次定罪記錄。辯方指，被告某程度是受世叔伯慫恿，愚昧地作錯誤陳述，並非作商品圖利，只是想要自己的居所，被告已深感後悔。辯方呈上前區議員、被告妻兒寫的求情信，力陳本案屬個別事件，沒有重犯機會。辯方又認為，如果被告沒有招認，控方舉證會有困難，冀法庭考慮判非即時監禁，例如緩刑。但法庭認為本案有一定嚴重性，決定先行押後，索取被告的背景報告才量刑。

被告被控一項串謀欺詐罪。控罪指，控罪指黃詠康約於1998年9月18日至2023年2月16日期間，在香港與鍾鏡華串謀欺詐香港特別行政區政府地政總署，即不誠實地訛稱黃作為根據新界小型屋宇政策（「該政策」）申請建屋牌照興建小型屋宇的申請人，是丈量約份第230約地段第41號及第44號的唯一業權人，並擬於該地段上興建小型屋宇。

控罪又指，黃詠康與鍾鏡華串謀欺詐港府及地政總署，訛稱黃從未及在當時無意作出任何私人安排，以把其根據該政策獲得的權利售予其他人士或發展商；訛稱黃從未與任何人士或多名任何人士訂定任何安排或協議，以轉移、讓與、處置或以其他方式處理有關丈量約份第230約地段第41號（「該地段」）或其任何部分或其內的任何權益或對於該地段的權利，包括但不限於發展該地段或其任何部分的權利，因而誘使地政總署署長及其職員作出違反其公共職責的作為，即就該地段向黃批出建屋牌照。據案情指，被告警誡下承認知道自己有丁權，而自己又無錢建屋，故才尋求合作。

案件編號：KTCC 2126/2024